  • BIST
    1120.61
  • Dolar
    7,3148
  • Euro
    8,6723
  • Altın
    453,9650
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2020'nin ilk 6 ayındaki e-ticaret rakamları açıklandı
Merkez Bankası'ndan repo ihalesi
Fenerbahçe transferi bitirdi! Vedat Muriç Lazio'da
MHP lideri Bahçeli'den Biden'ın küstah sözlerine tepki: Darbeciliktir
4 gün sonra denizin ortasından kurtarılan şahıs hırsız çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı! 3 ayda yaklaşık 375 milyon lira katkı
Ev arkadaşları arasında kanlı kavga!
Kumru aracın camına yuva yaptı, çiftçi kontak kapattı
18 ilde sanal bahis çetesine operasyon: 58 kişi gözaltında
Kilis'te korkunç cinayet! Kayınvalidesini öldürdükten sonra betonun altına gömdü
Arap ülkelerinde korona kaynaklı can kayıpları arttı
Trablus'tan Tobruk'a 'görüşmeye hazırız' mesajı
Üçlü Temas Grubu anlaştı: 4 bölgeden geri çekiliyorlar
Toplum liderleri suikaste kurban gitti
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Filistin açıklaması: Desteğimiz devam edecek
Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Hadise'nin 9 ay önce söylediği 'Aşık olmayacağım' sözü yeniden gündem oldu!
Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi
Afrika kıtasında kabus sürüyor: 1 milyon 150 bini geçti
Koronavirüs denetimleri tüm yurtta devam ederken Gaziantep'te 3 bin 445 kişiye cezai işlem uygulandı
Dün Başkan Erdoğan'ın Cuma müjdesinin ardından piyasalar bugün Merkez Bankası'ndan çıkacak karara ki ...
Kum zambakları Adana sahillerini süslüyor
Beşiktaş Modeste transferini bitirdi
Taliban Afganistan'ı kana buladı: 14 ölü
20 Ağustos 2020 Perşembe 08:40:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 09:10:00

Suudi Arabistan ve Irak'tan 'petrol' çağrısı: Kota aşılmasın

Kaynak: AA

ABONE OL

Petrol üretimi düşürme anlaşması hakkında açıklama yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, anlaşmaya uyulması kotanın aşılmaması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi OPEC+ Grubu'nun petrol üretimini düşürme anlaşmasına uyulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Irak Başbakanı Kazımi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel petrol piyasalarında istikrarı sağlama ve yeniden denge oluşturma çabaları ele alındı.

İkili ilişkiler ve bunların geliştirme fırsatlarının da ele alındığı görüşmede Bin Selman ile Kazımi tüm üye ülkelerin OPEC + anlaşmasını uygulama taahhüdünün ve (Mayıs-Temmuz ayları arasında kotalarını aşan ülkeler için) üzerinde mutabık kalınan tazminat mekanizmasının önemine vurgu yapıldı.

Görüşme, üye ülkelerin üretimi azaltma anlaşmasına uyumunu takip etmek için yapılan OPEC+ Grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'yla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) yapılan açıklamada, OPEC+ adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grup toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı belirtilmişti.

Söz konusu günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasındaki 6 ay boyunca 7,7 milyon varil olacağı belirtilen açıklamada, 1 Ocak 2020-30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntıya gidileceği kaydedilmişti.

İlk aşamada kotayı aşan ülkeler arasında Irak da bulunuyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER