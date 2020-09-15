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15 Eylül 2020 Salı 22:49:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 22:49:00

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor.

Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca Kovid-19 olmadıklarına ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın, söz konusu planın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

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