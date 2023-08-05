Suudi Arabistan, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantıya ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantıya ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, bugün Cidde'de Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantı düzenleneceği kaydedildi.

Toplantıya bazı ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleriyle ilgili detaya yer verilmedi.