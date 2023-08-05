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05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:12:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:12:00

Suudi Arabistan, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantıya ev sahipliği yapacak

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan'ın, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarını görüşmek üzere bugün gerçekleştirilecek toplantıya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, bugün Cidde'de Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantı düzenleneceği kaydedildi.

Toplantıya bazı ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleriyle ilgili detaya yer verilmedi.

Etiketler : suudi arabistan rusya ukrayna
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