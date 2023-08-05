Suudi Arabistan, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantıya ev sahipliği yapacak
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'ın, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarını görüşmek üzere bugün gerçekleştirilecek toplantıya ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, bugün Cidde'de Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantı düzenleneceği kaydedildi.
Toplantıya bazı ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleriyle ilgili detaya yer verilmedi.
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