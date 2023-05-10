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10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:56:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:56:00

Suudi Arabistan, işbirliği ve ortaklık projeleri konusunda Çin, Fransa ve Türkiye ile görüşmeye karar verdi

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, aralarında Çin, Fransa, Özbekistan Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle işbirliği ve ortaklık projelerini görüşmeye karar verdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre bu, Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında Cidde'de toplanan Bakanlar Kurulu, üst düzey ortak komite oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı tamamlayıcı bir protokol taslağını Çin tarafıyla görüşmeyi kararlaştırdı.

Kabine ayrıca Türkiye ile de iki ülke hükümetleri arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı taslağını görüşme kararı aldı.

Suudi kabinesi tarafından alınan kararlar arasında Fransa hükümeti ile de Stratejik Ortaklık Konseyi oluşturulması yönünde bir mutabakat zaptı taslağı üzerine görüşme planı yer aldı.

Özbekistan tarafıyla da atom enerjisinin barışçıl kullanımı konusunda işbirliği için bir çerçeve anlaşma taslağı üzerinde görüşme yapılması kararı Suudi Bakanlar Kurulu tarafından onayladı.

Kurul ayrıca, "Kızıldeniz için sürdürülebilir bir ulusal strateji konusunda karar kıldı.

Kızıldeniz için sürdürülebilir bir ulusal stratejiye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Suudi Arabistan, Ocak 2020'de Kızıldeniz'e komşu Arap ve Afrika ülkelerinden oluşan bir konsey kurulmasına dair sözleşmeye imzalar atıldığını duyurmuştu.

Etiketler : Özbekistan Suudi Arabistan Kabine
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