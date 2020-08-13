Suudi Arabistan'dan Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi

Pakistan’ın son bir senedir, Cammu Keşmir’in Hindistan tarafından ilhakını görüşmek amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplanması çağrısını görmezlikten gelen Suudi Arabistan yönetimi tercihini Hindistan’dan yana yaptı. The New Arab’ın bildirdiğine göre Pakistan’ın, İİT’nin Keşmir Krizi çerçevesinde toplanmaması nedeniyle eleştirdiği Suudi Arabistan, İslamabad yönetimiyle 2018 yılında imzaladığı toplam değeri 6,2 milyar dolarlık, borç ve petrol tedariği anlaşmasını beklenmedik şekilde iptal yoluna gitti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Riyad yönetimi paket çerçevesinde daha önce verdiği 1 milyar doları da geçen hafta Pakistan yönetiminden ivedi olarak ödenmesini talep etti. Pakistan yönetimi geçen yıl Ağustos ayında Cammu Keşmir’in özel statüsünün Hindistan tarafından iptal edilmesiyle başalyan ilhak sürecinden bugüne İİT’nin Dışişleri Bakanları bünyesinde toplanması konusunda Riyad yönetimine çağrı da bulunuyordu. Ne var ki bu çağrı ülkenin yönetiminin fiilen elinde tutan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından görmezlikten gelindi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE MANİDAR GÖNDERME

Riyad’ın Keşmir meselesine ilişkin vurdumduymaz tavırları sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi geçen hafta yaptığı açıklamada, İslamabad’ın İİT’te dışında çözüm arayışına gidebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Kureyşi, geçen hafta Riyad’ın kayıtsızlığına ilişkin, “İİT’yi bir kez daha Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplanmasının beklentimiz olduğunu söylemek istiyorum. Eğer toplanmazsa, Başbakan İmran Han’a halihazırda bize Keşmir meselesinde destek veren İslam ülkeleriyle bir toplantı çağrısı yapmak zorunda kalacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Kureyşi, İİT’nin Keşmir meselesinde “liderlik” yapması gerektiğini ifade ederek, “Bizim de hassasiyetlerimiz var. Körfez ülkeleri bunu anlamalı ve görmeli” sözlerini de açıklamasına eklemişti. Suudi Arabistan’ın, İİT bünyesi dışında, bazı İslam ülkelerinin Paksitan’a destek amacıyla toplanma ihtimalini öne çıkaran açıklamadan hemen sonra 6,2 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etmesi dikkat çekti. Geçen yıl Aralık ayında İslam coğrafyasının sorunlarının masaya yatırıldığı, Türkiye ve Malezya’nın inisiyatifinde gerçekleşen Kuala Lumpur 2019 Zirvesi’ne, Pakistan’ın katılmaması için Suudi Arabistan medyasında yoğun kampanya yürütülmüştü.

HZ. MUHAMMED’E HAKARETE PROTESTO: 3 ÖLÜ

Öte yandan Hindistan’da binlerce Müslüman, Karnataka eyaletinde bir milletvekilinin yeğeninin Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli sosyal medya mesajının ardından sokaklara döküldü. Hint basınındaki haberlere göre, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) milletvekillerinden Srinivas Murthy’nin yeğeni P. Naveen, Facebook’ta Hazreti Muhammed ile ilgili hakaret içeren ve provokatif bir içerik paylaştı. Mesajın ardından Bangalore’de binlerce Müslüman sokaklara çıkarken, yüzlercesi de milletvekilinin evinin etrafını sardı. Emniyet mensuplarından, milletvekilinin yeğeninin gözaltına alınmasını talep eden protestocular bir polis merkezine zarar verirken, polis taşıtlarının da bulunduğu çok sayıda aracı ateşe verdi. Göstericilere ateş açan polis, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda 3 kişi öldü, çoğu polis 60 kişi yaralandı.