Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Mükemmel ilişkilere sahibiz

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22 Kasım 2020 Pazar 08:57:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 08:58:00

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, 'Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz' diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, G20 Liderler Zirvesi oturumları sırasında Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi.

"MÜKEMMEL İLİŞKİLERE SAHİBİZ"

Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

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