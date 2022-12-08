Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

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08 Aralık 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 10:00:00

Suudi Arabistan açıkladı: Türkiye ile ilişkilerimizde büyük gelişme var

Kaynak: Reuters

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Suudi Arabistan'ın birkaç gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağı açıklandı. 'Türkiye ile aramızda karar verdik.' ifadelerini kullanan Suudi Arabistan Maliye Bakanı, 'Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz' dedi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin "birkaç gün içinde" Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.

"Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik" diyen El-Jadaan ayrıntıların görüşülmesi ve paranın yatırılmasının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ekledi.

El-Jadaan, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Reuters'a 22 Kasım'da konuşan Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki "görüşmelerin nihai aşamada" olduğunu ifade etmişti.

Etiketler : Suudi Arabistan Muhammed el-Jadaan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
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