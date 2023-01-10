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10 Ocak 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 12:00:00

Suudi Arabistan 24 ülkeyle hacılar için kota ve hizmetlere ilişkin anlaşma imzaladı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 İslam ülkesiyle, hacılar için kota ve verilecek hizmetlere ilişkin anlaşma imzaladığını duyurdu.

"Rahman'ın Misafirlerine Hizmette Kalite ve Rekabetçilik: Gelecek Vizyonu" başlığıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün başlayan "Expo Hac 2023" fuarı devam ediyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Expo Hac 2023" fuarı devam ederken Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın, hacılar için kota ve hizmetlere ilişkin 17 ülkenin heyetiyle anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Bakan Rabia'nın anlaşma imzaladığı isimler arasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bulunuyor.

Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah el-Meşat'ın da 7 ülkenin heyetiyle benzer anlaşmalar imzaladığı aktarılan açıklamada, söz konusu anlaşmaların "her bir heyete tahsis edilen kota, giriş çıkış yolları, araçlar ve organizasyonla ilgili konuları" içerdiği ifade edildi.

Hac ve Umre Bakanı Rabia, "Expo Hac 2023" fuarının açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde hacılara getirilen yaş ve sayı sınırlamasının bu yıl uygulanmayacağını duyurmuştu.

Haremeyn-i Şerifeyn Danışmanı ve Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal himayesinde düzenlenen "Expo Hac 2023" fuar ve konferansı, 12 Ocak'a kadar devam edecek.

Etiketler : suudi Arabistan hac anlaşma
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