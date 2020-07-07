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07 Temmuz 2020 Salı 08:27:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 08:33:00

Sürpriz gelişme: Fas, BAE ve Cezayir'e büyükelçi atadı

Kaynak: AA

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Fas ile BAE ve Cezayir arasında soğuk rüzgarlar eserken sürpriz bir gelişmeyle Fas iki ülkeye büyükelçi atadı.

Fas yönetimi, diplomatik ilişkilerde gerginlik yaşadığı Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yeni büyükelçi atadı.

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas Kralı 6. Muhammed'in 19 ülkeye yaptığı yeni büyükelçi atamasında Cezayir ve Abu Dabi de yer aldı.

Açıklamada, Abu Dabi Büyükelçiliğine Muhammed Hamzavi'nin, Cezayir Büyükelçiliğine ise Muhammed Ayet Vali'nin atandığı ifade edildi.

- FAS İLE BAE VE CEZAYİR ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Körfez krizinde tarafsız kalmayı tercih ederek arabuluculuk teklifi yapan Fas ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında krizin patlak verdiği 2017'den bu yana soğuk rüzgarlar esiyordu.

BAE'nin Rabat Büyükelçisi Ali Salim el-Kabi'nin Nisan 2019'da, "Abu Dabi'den gelen acil talep doğrultusunda" Fas'tan ayrıldığı iddia edilmişti.

Fas yerel basını da geçen mart ayında, BAE'nin Rabat'a bir yıl boyunca büyükelçi atamaması üzerine Fas'ın Abu Dabi Büyükelçisi ile 2 konsolosu ülkeye geri çağırdığını ileri sürmüştü.

Cezayir'in Vahran ilindeki Fas konsolosu Ahradan Butahir'in konsolosluk binası önünde bir grup Faslıyla konuşurken çekilen görüntüleri 13 Mayıs'ta sosyal medyada yer almıştı.

Görüntülerde Faslılara konsolosluğun önünden ayrılmaları çağrısı yapan Butahir'in, "Biliyorsunuz, düşman ülkenin toprağında bulunuyoruz." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Faslı konsolosun bu sözleri Cezayir'de tepkiyle karşılanmış, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkilerde tansiyonu yükseltmiş ve Butahir'in sınır dışı edilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Cezayir, 9 Haziran'da Ahradan Buhatir'in ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu.

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