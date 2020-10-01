Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın doğusundaki Diklebaş bölgesinde, SMO askerlerinin cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

SMO askerleri ile çatışan teröristler püskürtüldü.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.