Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın doğusundaki Diklebaş bölgesinde, SMO askerlerinin cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.
SMO askerleri ile çatışan teröristler püskürtüldü.
Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.
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