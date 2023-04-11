Suriye'nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgede sağanak yağış etkili oluyor.
Haleb'in Bab ilçesinde sabah saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su bastı, çok sayıda araç yolda kaldı.
Okul bitiş saatlerinde öğrenciler, su birikintilerin olduğu sokaklardan geçerken zorlandı.
- Suudi Arabistan, Çin ile enerji alanında imzaladığı mutabakat zaptını onayladı
- Suriye'nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor
- BM: İngiltere sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumalı
- Putin: Ekonomimize yönelik dış tehlikeler hala var
- BM'den Somali için "geniş kapsamlı uluslararası destek" çağrısı
- AB'nin Çin mesaisi yoğunlaşıyor