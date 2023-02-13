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13 Şubat 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 17:30:00

Suriye'nin kuzeybatısındaki okullar depremzedelerin barınağı oldu

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelerde evleri yıkılan veya zarar gören aileler, bir haftadır okullarda ve okul bahçesinde kurdukları derme çatma çadırlarda yaşıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin çeşitli illerinde büyük yıkımlar meydana geldi.

Ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde deprem nedeniyle yüzlerce bina yerle bir olurken, binlerce bina da büyük hasar gördü.

Depremzedeler bölge halkının ve yerel derneklerin destekleriyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Bir yandan deprem felaketinde yakınlarını ve tanıdıklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ailelerin büyük kısmı geceleri çadırlarda geçiriyor.

Depremden etkilenen yerleşimlerdeki okullar da geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü.

Okul binasındaki sınıflar evsiz ailelere kapılarını açarken, okul bahçelerine de derme çatma çadırlar kuruldu.

Halep ilinin batı kırsalında depremden etkilenen Etarib ilçesindeki Sanayi Okulu da 150 aileye barınak oldu.

Soğuk havaların etkisindeki bölgede yaşayan aileler, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Çok sayıda evin yerle bir olduğu ilçedeki depremzedeler, uzanacak yardım elini bekliyor.

REJİM, SURİYE'YE GELEN YARDIMLARI MUHALİF BÖLGELERE ULAŞTIRMIYOR

Suriye'nin kuzeyinde, 2011'de başlayan iç savaşta Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardımanlarına maruz kalan bölgelerde yaşayan halkın acısı depremlerle daha da arttı.

Depremin ilk gününden itibaren rejimle ilişkisi bulunan bazı ülkeler, Suriye'ye tonlarca insani yardım malzemeleri gönderdi.

Ancak Suriye'deki muhalif kaynaklara göre, Esed rejimi bu yardımlardan, ülkenin kuzeyinde kendi kontrolünde bulunmayan ve depremlerin en çok etkilediği bölgelere göndermedi.

Suriye muhalefeti ise Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye'nin kuzeyindeki depremzedelere ilgisizliğine tepki göstererek, uluslararası topluma acil insani yardım çağrısında bulunuyor.

3 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Suriye'de İdlib, Halep, Lazkiye, Tartus ve Hama illeri etkilendi.

Depremlerden etkilenen Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 575 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : asrın felaketi suriye deprem

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