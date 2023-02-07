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07 Şubat 2023 Salı 00:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 00:00:00

Suriye'de depremde en az 1356 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 1356 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 419'den fazla kişi yaralandı.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 656 kişi hayatını kaybetti, 1419 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 700 kişi öldü, 2000'den fazla kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SURİYE'DEKİ DEPREM BÖLGELERİ İÇİN "ACİL" YARDIM ÇAĞRISI

Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde büyük yıkımın oluştuğunu söyledi.

Salih, Suriye'nin kuzeyinde tüm ekipleriyle arama kurtarma çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Uluslararası destek ve yardım talep ediyoruz. Ekiplerimizin desteğe ihtiyacı var ve hastanelere yönelik finansman yetersiz. Depremin etkileriyle başa çıkmak için acil yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Salih, "Mazot biterse makinelerimiz duracak. İhtiyaçları karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hızlı bir şekilde yardım almayı umuyoruz." diye konuştu.

SURİYE'NİN KUZEYİ "AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde depremin vurduğu bölgeleri "afet bölgesi" ilan etti.

Yapılan açıklamada, "Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, depremin vurduğu bölgelerde yaşayan halkımıza acil yardımda bulunmaları konusunda çağrı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sahada arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Suriye'deki halkımıza ve Türk kardeşlerimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : suriye deprem afad

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