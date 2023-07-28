Suriye'nin başkenti Şam'daki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Kaynak: AA
Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesinde, 6 kişinin öldüğü patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından, dün akşam saatlerinde Seyyide Zeyneb'deki patlamayı üstlendiğini açıkladı.
Başkent Şam'da İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği Seyyide Zeyneb bölgesinde dün bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etmişti.
Suriye yönetiminin haber ajansı SANA, patlamada 6 kişinin öldüğünü 23 kişinin yaralandığını bildirmişti.
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