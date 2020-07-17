Suriye'deki deprem Mardin'de de hissedildi

AFAD verilerine göre,Suriye’nin Deir ez zor kentinde 4.5 büyüklüğünde 6.70 km derinlikte deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Mardin’in sınır ilçeleri ve Kızıltepe ile Midyat ilçelerinde hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.