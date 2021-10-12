Suriye'de tehdit giderek büyüyor

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12 Ekim 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 16:30:00

YPG/PKK Suriye'deki güvenli bölgeleri tehdit ediyor

Kaynak: AA

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Suriye'de terör tehlikesi ABD'nin silah desteğiyle gün geçtikçe büyüyor. Güvenli bölgeleri tehdit eden terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin desteğiyle Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından çıkartılan ve güvenli bölgeye dönüştürülen sahaya saldırılar düzenliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Türkiye'nin desteğiyle Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından çıkartılan ve güvenli bölgeye dönüştürülen sahaya pek çok noktadan yoğun saldırılar düzenlerken, Rusya'nın örgütü kontrol etme sözleri uygulamaya geçmedi.

AA'da yer alan habere göre ABD desteğiyle Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG/PKK, ülkenin kuzeyindeki Azez, Mare, Bab, Cerablus, Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini sık sık ağır silahlarla hedef alıyor.

Teröristler eylemlerinde ABD ve Rus yapımı roketatar ve havan toplarının yanında TOW füzesi, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), Katyuşa ve Grad Füzesi gibi gelişmiş ağır silahlar kullanıyor.

Söz konusu saldırılarda Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Halep'in Tel Rıfat ilçesi öne çıkıyor.

Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçiren YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

-MÜNBİÇ VE AYNUL ARAB'DAN SALDIRILAR

Örgütün Tel Rıfat'tan sonra en fazla saldırı gelen sahası, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesi ile sınırdaki Aynul Arab (Kobani) ilçesi.

Teröristler Aynul Arab'ın Zor Mağar, Cüb El Ferac, Şuyuk Fevgani, Şuyuk Tahtani, Tel Abir köyleri ile Münbiç'teki Sacur Çayı çevresinden, güvenli bölgedeki Cerablus ilçesi ve çevresini ağır silahlarla vuruyor.

-TEL ABYAD VE RASULAYN'A SALDIRILAR

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Barış Pınarı Harekatı (BPH) bölgesinde yer alan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin güvenliğini de tehdit ediyor.

Teröristler, Ayn İsa beldesi ile Kuz Ali, Tel Dakıl, Um Huveyiş, Freyan, Alyan, Batli, Um Tenke köylerinden sık sık Tel Abyad ilçesini hedef alıyor.

Örgüt ayrıca, Tel Temir, Derdara, Ebu Raseyn köyleri üzerinden de Rasulayn kırsalına havan ve ısı güdümlü füzeler atıyor.

YPG/PKK, sivil yerleşimlere bombalı araç göndermenin yanında cephe hatlarında SMO mevzilerine zaman zaman sızma girişimleri yaparak çatışma ortamını besliyor.

-Teröristler güvenli bölgedeki sivillere korku vermeye çalışıyor

YPG/PKK, saldırılarında özellikle hastane, okul ve kalabalık sivil yerleşimleri hedef alarak 2016'dan bu yana yüzlerce sivilin ölümüne sebep oldu.

Örgüt böylelikle sivilleri korkutarak, topraklarına geri dönüşü engellemek istiyor.

İşgalinde tuttuğu topraklardan kuzeydeki güvenli bölgelere bombalı araçlar gönderen örgüt, sahada emniyeti sağlayan TSK mensuplarına, danışmanlık hizmeti veren Türk emniyet güçleri ile Suriye Milli Ordusu unsurlarına çok sayıda saldırı düzenledi.

YPG/PKK, 10 Ekim'de Mare-Azez arasındaki yolda bölgeden geçen Türk özel harekat polislerinin aracını Tel Rıfat'tan ısı güdümlü füzelerle vurmuş, iki polis şehit olmuştu.

Teröristler son alarak dün, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynul Arab'ın Cüb el Ferac köyünden Gaziantep'in Karkamış ilçesine saldırmıştı.

-RUSYA'NIN GÜVENCELERİ KARŞILIKSIZ KALDI

Rusya, Ekim 2019'da Türkiye'yle BPH sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan ve Münbiç'ten tüm unsurlarıyla çıkarmayı taahhüt etmişti.

Moskova yönetimi ayrıca, M4 yolu üzerinde ve BPH sahası dışında kalan alanda teröristlerin sınırdan itibaren 30 kilometre dışarı çıkartılacağı teminatını vermişti.

ANCAK RUSYA'NIN TAAHHÜTLERİ YERİNE GELMEDİ.

Aynı şekilde, BPH'nin 8'inci gününde dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye ziyaretinde Amerikan tarafı örgütün sınırdan 32 kilometre güneye çekileceği sözünü vermişti. Ancak Amerikan ordusunun, çıktığı yerlere, Rus güçlerinin girmesini sağlamasıyla söz konusu mutabakat işlevsiz kalmıştı. Bölgede Rus askeri varlığı yayılmıştı.

Etiketler : YPG/PKK M4 ABD SURİYE Mare-Azez
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