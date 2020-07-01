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01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:50:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:50:00

Suriye'de son 6 ayda 1000'den fazla sivil öldürüldü

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Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de yılın ilk 6 ayında yarısı Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında olmak üzere 1000'den fazla sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, sivil kayıplara ilişkin yayımladığı raporunda bu yılın ilk yarısında 218'i çocuk, 113'ü kadın toplam 1006 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

Ağın raporuna göre, Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, 64'ü çocuk ve 24'ü kadın 298 sivili öldürdü.

Rus güçlerinin saldırılarında 62'si çocuk ve 48'i kadın 205 sivil yaşamını yitirirken, terör örgütü YPG/PKK 8'i çocuk, 1'i kadın 34 sivili katletti.

Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 7 sivil yaşamını yitirirken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 2'si çocuk ve 2'si kadın olmak üzere 26 sivilin ölümüne neden oldu.

Diğer taraflarlar ise söz konusu sürede 81'i çocuk ve 38'i kadın toplam 436 sivili öldürdü.

Suriye'de bu yılın ilk yarısında öldürülenlerden 3'ünün medya çalışanı, 12'sinin ise sağlık çalışanı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) gönüllüsü olduğu belirtildi.

SNHR, bu yıl ocakta 286, şubatta 276, martta 145, nisanda 78, mayısta 125 ve haziranda 96 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Bu süre içerisinde ayrıca 63'ü rejim tarafından olmak üzere 71 kişinin işkence görerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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