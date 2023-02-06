Suriye'de depremde en az 574 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı
Kaynak: AA
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 574 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.
Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 574 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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