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06 Şubat 2023 Pazartesi 10:36:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 10:36:00

Suriye'de depremde en az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 190 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Buna göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : kahramanmaraş deprem suriye

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