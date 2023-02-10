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10 Şubat 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 14:23:00

Suriye'de can kayıpları 3 bin 384'e yükseldi

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 384'e çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 37 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1347 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 295 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

"Acil yardım" çağrısı

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Yaralılar, sağlık merkezlerine tedavi görüyor.

Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerdeki yerel Beyaz Baretliler ve sivil toplum kuruluşları, "acil yardım" çağrısında bulunuyor.

Etiketler : Merkez üssü Kahramanmaraş Zeytin Dalı harekatları bölgeleri alep Hama Lazkiye ve Tartus

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