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01 Eylül 2023 Cuma 19:13:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 19:13:00

Suriye'de 5 şehirde Şam yönetimine protesto

Kaynak: AA

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Suriye'nin 5 ilinde binlerce kişinin katılımıyla Şam yönetimine karşı protestolar düzenlendi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Haseke'nin Rasulayn ilçesi, İdlib'in Binniş, Maratmısrin, Termenin bölgeleri ile Halep'in Daret İzze, Mare, Azez, Afrin, Bab, Etarib ve Raco bölgelerinin yanı sıra Suriye ordusunun kontrolündeki Suveyda ile Dera illerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Suveyda'da kent merkezindeki Kerame Meydanı'nda toplanan protestocular, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in istifasını istedi.

Göstericiler, "Esed istifa", "Suriye bizimdir, onu kimseye teslim etmeyiz" sloganı attı.

Ayrıca kent merkezindeki esnaf bugün de kepenk kapatarak gösterilere destek verdi.

Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada gösteriler başlamıştı.

Etiketler : SURİYE ŞAM YÖNETİMİ PROTESTO
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