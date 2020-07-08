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08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:49:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:49:00

Suriye muhalefetinden Rusya ve Çin'e tepki

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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Rusya ve Çin'in Suriye'de milyonlarca kişiye uluslararası yardımların gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etmesine tepki gösterdi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Rusya ve Çin'in Suriye'de milyonlarca kişiye uluslararası yardımların gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etmesine tepki göstererek, "Rusya ve Çin, evsiz kalmalarına rağmen Esed rejimine boyun eğmeyen ihtiyaç sahibi milyonlarca sivili insani yardımlardan mahrum bırakarak, cezalandırmak istiyor." dedi.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, Suriye'ye 2014'ten bu yana sınır ötesi uluslararası yardımların yapılmasına olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak mekanizmanın yenilenmesini ön gören karar tasarısının Rusya ve Çin tarafından veto edilmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, "Esed rejimine hem sahada hem de uluslararası arenada destek olan Rusya ve Çin'in vetosu kabul edilemez. Yardıma muhtaç milyonlarca sivil etkilenecek." diye konuştu.

Rusya ve Çin'in vetosunu kınadıklarını belirten Mustafa, dünkü vetonun, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu'nun Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'de savaş suçu işlediğini belirten raporuyla aynı güne denk gelmesine dikkati çekti.

Mustafa, Rusya'nın Suriye'de Esed rejimine destek sağlayarak milyonlarca sivili evsiz bıraktığının altını çizerek, "Rusya ve Çin, evsiz kalmalarına rağmen Esed rejimine boyun eğmeyen ihtiyaç sahibi milyonlarca sivili, insani yardımlardan mahrum bırakarak cezalandırmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu göreve çağıran Mustafa, "Rusya'nın girişimlerine rağmen Suriye halkına insani yardımların kesilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

SMDK DA TEPKİ GÖSTERDİ

Muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'ndan (SMDK) yapılan yazılı açıklamada da "Rusya ve Çin'in tutumu, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) içerisinde yıllardır yaşanan organize siyasi terörizmin bir örneğidir." denildi.

Rusya ve Çin'in Suriye'de Beşşar Esed rejimi lehine defalarca veto hakkı kullandığı hatırlatılan açıklamada, "Suriye halkına karşı işlenen suç ve hak ihlallerine imza atan ana taraf olan Rusya'nın, özellikle de insani yardımlar konusu başta olmak üzere, Suriye meselelerinde oy kullanmasına izin verilmemeli. Çatışmaların tarafı olan suçlu Rusya, yargıç olamaz." ifadeleri yer aldı.

BM YARDIMLARI

Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılabilmesi için BMGK kararı gerekiyor.

BMGK, söz konusu mekanizmanın yenilenmesini dün oylamıştı.

Rusya ve Çin, Almanya ve Belçika tarafından konseye sunulan karar tasarısını veto etmişti.

Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor.

Rusya, dünkü oylamanın ardından sadece Babülhava'dan 6 ay boyunca BM yardımlarının yapılmasını öneren kendi karşı tasarısını oylamaya sunacağını açıklamıştı.

Geçen yıl 2'si Türkiye'den olmak üzere Suriye'ye yardımların yapıldığı 4 sınır kapısı bulunurken, Rusya ve Çin'in ocak ayındaki vetosunun ardından bunlar 2'ye indirilmişti. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları da yardımların girişine kapatılmıştı.

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