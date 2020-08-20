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20 Ağustos 2020 Perşembe 18:35:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 18:35:00

Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmeleri Cenevre'de başlayacak

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmelerinin BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen himayesinde 24 Ağustos'ta başlayacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin, sivil toplum kuruluşlarının ve Suriye muhalafeti temsilcilerinin Cenevre'de yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

Buna göre, pazartesi başlayacak toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütecek.

3. tur görüşmelerde, Anayasa Komitesinin yetki alanı, iş tanımı, temel iç tüzük doğrultusunda ulusal kurumlar ve ilkeleri ele alınacak.

Anayasa Komitesi'nde 15'er kişiden meydana gelen ve anayasanın yazımından sorumlu olan "küçük grup", üçüncü tur görüşmeleri için martta anlaşmaya varmış, yeni tip kororanavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplantılar ertelenmişti.

Öte yandan, Özel Temsilci Pedersen, görüşmelerin yapılacağı BM Cenevre Ofisinde yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısı salonuna Kovid-19 önlemleri kapsamında gazeteciler de dahil en fazla 27 kişi alınacak.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ TOPLANTILARI

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

Komitenin, İsviçre'nin Cenevre kentinde 25-29 Kasım'da gerçekleşen 2. tur görüşmeleri, rejimi temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona ermişti.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİNİN YAPISI

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

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