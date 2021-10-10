Sürgün amca 36 yıl sonra Suriye'de

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10 Ekim 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 08:59:00

36 yıllık sürgünden sonra Fransa'da cezaevine girmemek için Şam'a geri döndü

Kaynak: Aksam.com.tr

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Suriye rejiminin lideri Beşar Esed'in amcası Rıfad Esed, Fransa'da kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamaktan 4 yıl hapis cezası alınca Suriye'ye geri döndü.

Suriye'de rejim lideri Esed'in amcası olan Rıfat Esed, Fransa'da kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırılınca Suriye'ye geri dönüş yaptı.

Esed rejiminin hapis cezası onanan Rıfat Esed'in Suriye'ye dönüşüne onay verildiği ileri sürüldü.

36 yıl sonra Şam'a dönen Rıfat Esed'in Suriye'de rejim içerisinde herhangi bir görev üstlenmeyeceği belirtildi.

Fransa'da mahkeme, duruşmaya katılmayan Rıfat Esed'in, Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı aldı.

Etiketler : Suriye Rıfat Esed Fransa
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