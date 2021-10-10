Sürgün amca 36 yıl sonra Suriye'de

36 yıllık sürgünden sonra Fransa'da cezaevine girmemek için Şam'a geri döndü

Suriye'de rejim lideri Esed'in amcası olan Rıfat Esed, Fransa'da kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırılınca Suriye'ye geri dönüş yaptı.

Esed rejiminin hapis cezası onanan Rıfat Esed'in Suriye'ye dönüşüne onay verildiği ileri sürüldü.

36 yıl sonra Şam'a dönen Rıfat Esed'in Suriye'de rejim içerisinde herhangi bir görev üstlenmeyeceği belirtildi.

Fransa'da mahkeme, duruşmaya katılmayan Rıfat Esed'in, Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı aldı.