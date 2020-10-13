Süper Lig'in eski futbolcusu Ermenistan'a karşı savaşıyor

Süper Lig'in eski futbolcusu Reşad Sadikov Karabağ için orduya katıldı
Kaynak: İHA
Bir dönem Süper Lig'de top koşturan ve kısa süre önce yeşil sahalara veda eden 38 yaşındaki eski futbolcu Reşad Sadikov, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekata gönüllü olarak katıldı. Reşad Sadikov, 2005-2006 sezonunda Kayserispor, 2009 yılında Kocaelispor ve 2010-2011 sezonunda ise Eskişehirspor'da oynadı.
Bir dönem Hes Kablo Kayserispor forması da giyen Azeri futbolcu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı. 2005-2006 futbol sezonunda Hes Kablo Kayserispor ile 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 4 de İnter Toto Kupası maçına çıkan Azeri futbolcu, geçtiğimiz gün ülkesinin ordusuna dahil olarak Ermenistan’a karşı mücadele verdi.
Rashad Sadigov, Türkiye’de ayrıca Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti.
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