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13 Aralık 2023 Çarşamba 20:36:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 20:36:00

Sullivan İsrail'e gidiyor

Kaynak: AA

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, saldırıların sürdüğü Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmek üzere İsrail'e gidiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, 14-15 Aralık'ta ziyaret edeceği İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze'deki sivil kaybının arttığı ve insani durumun kötüleştiği ortamda gerçekleşecek ziyarette Sullivan'ın, Biden yönetiminin bu hususlardaki yaklaşımını bir kez daha İsrail tarafına iletmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Etiketler : Gazzedeki durum Ulusal güvenlik israil
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