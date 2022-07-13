VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı
Suikasta dair yeni detaylar ortaya çıktı
Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu!
Türkiye krizde arabulucu oldu!
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor
"Hedef, teknolojiye yön vermek"
ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyaretinde 5 konu öne çıkacak
Türkiye dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5'inciliğe yükseldi
Beşiktaş, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürdü
Datça'da orman yangını
Abe Şinzo suikastı Japon siyasetini nasıl etkileyecek
Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filmi, 27 Ocak'ta vizyona girecek
TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
Türkiye ve BAE heyetleri İstanbul'daki yatırım çalıştayında bir araya geldi
Tahıl ambarının kilidini Türkiye kıracak
KYK faizleri silinecek mi?
Denizin Reisleri milli torpidoyla güçlendi
Türkiye'ye açık teklif: Türkiye ile birlikte altın üretmek istiyoruz
Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
Bakanlık, Kıyıların Ve Çevrenin Temiz Tutulması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
Türkiye'den ABD'ye dikkat çeken FETÖ mesajı
Bakan Nebati'den net mesaj: Müsamaha göstermeyeceğiz
Darbe itirafı! Türkiye'yi tehdit etmişti
İki ülkeden doğal gaz krizine karşı hamle!
13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:23:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:23:00

Suikasta dair yeni detaylar ortaya çıktı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katilinin korona virüs sagını nedeniyle hedef değiştirdiği ortaya çıktı. Katil ilk etapta annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğu dini örgütün liderini öldürmeyi planladığını, ancak liderin korona virüs salgınınından sonra ülkeye dönmemesi ile hedefini Abe olarak seçtiği ortaya çıktı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katilinin, başlangıçta annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğu dini örgütün liderini öldürmeyi planladığı, ancak örgüt liderinin korona virüs salgınının ardından Japonya'ya gelmemesi nedeniyle hedefini Abe olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, suikasta dair yeni detaylar ortaya çıktı. 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin, başlangıçta annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğu dini örgütün liderini öldürmeyi planladığını, hatta Covid-19 salgını öncesinde Japonya'ya gelen söz konusu lidere saldırmak üzere molotof kokteyli hazırladığını söylediği bildirildi. Grup liderini öldürmek üzere Aichi'deki bir etkinlik alanına gittiğini ifade eden Yamagami'nin, saldırıyı gerçekleştirecek fırsat bulamadığı kaydedildi. Saldırganın, örgüt liderinin Covid-19 salgınının ardından Japonya'ya gelmemesi nedeniyle hedefini Abe olarak değiştirdiği aktarıldı. Yamagami'nin daha önce grup liderine yönelik suikast gerçekleştirmek üzere Güney Kore'ye gitmeyi de düşündüğü, ancak ülkeyi terk etmenin zor olması nedeniyle planı rafa kaldırdığı açıklandı.

ANNESİNİN İFLASI NEDENİYLE KİN BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elinde bulunduran Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğramıştı. Eski bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan zanlı Yamagami'nin, annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'ye saldırı gerçekleştirdiğini söylediği ortaya çıkmıştı. Annesinin söz konusu dini gruba yüksek miktarda bağışlar yaparak ailesini ekonomik felakete sürüklediğini söyleyen saldırgan ayrıca, Abe'nin eski başbakan olan dedesinin söz konusu grubu Japonya'ya ilk getiren kişi olduğunu iddia ederek bu nedenle Abe'ye kin beslediğini itiraf etmişti.

DİNİ GRUPTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İddialara konu olan Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu'ndan (Birleşme Kilisesi) yapılan açıklamada ise saldırganın annesinin, grubun takipçisi olduğu doğrulanmıştı. Buna rağmen, insanların kendi istekleriyle bağış yaptıkları ve bağış miktarlarına kendileri karar verdikleri kaydedilirken, Abe'nin ise daha önce bir grup etkinliğine "organizasyonun barışı teşvik etme amaçlı faaliyetlerine övgü niteliğinde" bir mesaj gönderdiği belirtilmişti. Ayrıca Abe'nin grubun bir üyesi ya da danışmanı olmadığı vurgulanmıştı.

Etiketler : Japonya Shinzo Abe Katil covid-19 koronavirüs
Ticarete el attı

Ticarete el attı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Ekrana veda

Ekrana veda
Abla-kardeş reklamda

Abla-kardeş reklamda
12 saatte 1 milyonluk tıklanma

12 saatte 1 milyonluk tıklanma
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
‘Yıldız Şefler' Bodrum'da

‘Yıldız Şefler' Bodrum'da
Hayatımın en dürüst dönemi

Hayatımın en dürüst dönemi
Düğün heyecanı

Düğün heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX