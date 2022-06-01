Sudanlı mimar, küresel ısınmaya karşı farkındalık için bahçesini fidanlığa dönüştürdü

Başkent Hartum'da ailesiyle yaşayan İzzeddin, 4 sene önce evlerinin bahçesinde özellikle gölgeyi seven onlarca ağaç ve bitki türünü yetiştirmeye başladı.

Bahçesini fidanlığa çeviren İzzeddin, gelen talep üzerine yetiştirdiği bitkileri komşuları ve arkadaşlarına satarak işini büyüttü.

Özellikle Kovid-19 salgını döneminde işlerine yoğunlaştığını söyleyen İzzeddin, "Sudan'ın çok sıcak ve kurak bir iklimi var. Ağaçların küresel ısınmanın önlenmesi, çölleşmeyle mücadele gibi katkıları var. Ağacın yeşilin olduğu yerde insanlar huzur bulur bu da psikolojilerine olumlu etki sağlar. Gelen talep üzerine hobimi fırsata çevirdim. Ayrıca çölleşme ve iklim değişikliği konusunda da insanları bilinçlendirmek istedim." ifadesini kullandı.

İzzeddin, "Nadir bulunan, gölgede yetişen ağaçlar daha çok ilgimi çekiyor. Son zamanlarda insanlar kapalı ortam bitkilerine daha fazla rağbet göstermeye başladı. İmkan bulursam farklı ülkelere ve tropik bölgelere has bitkiler de yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.

Bitkilerine gözü gibi bakan ve vaktinin çoğunu bahçesinde geçiren İzzeddin, hayalinin evinin haricinde daha büyük ve gelişmiş bir fidanlık kurmak, yeşil ve ağaçlandırma konusunda daha fazla farkındalık oluşturmak istediğini ifade etti.

Genç mimarın bahçesinde yetiştirdiği, süs bitkilerinin yanı sıra limon, papaya, hurma ve palmiye gibi yüzün üzerindeki ağaç ve bitki, 1-35 dolara alıcı buluyor.