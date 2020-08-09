Sudan'ı yağış ve fırtına vurmuştu... Can kaybı 20'ye yükseldi
Kaynak: AA
Sudan'ı 10 gündür etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer eyaletlerde şiddetli yağış ve fırtına 10 gündür devam ediyor. Meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.
Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaptı.
Yaklaşık 10 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ölü sayısı 20'ye yükseldi.
Bazı bölgelerindeki ev ve iş yerlerini su bastı, binlerce ev yıkıldı ya da hasar gördü.
Yetkililer özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardı.
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