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Sudan'daki çatışmalar ülkenin batısındaki kentlerde yoğunlaştı
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07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:28:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:28:00

Sudan'daki çatışmalar ülkenin batısındaki kentlerde yoğunlaştı

Kaynak: AA

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Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), başkent Hartum ve çevresiyle ülkenin batısındaki kentlerde yoğun olarak çatıştı.

Görgü tanıklarına göre, başkentin güneyinde özellikle orduya ait Zırhlı Birlikler karargahı ve çevresindeki mahallelerde iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Hartum'un kuzeyindeki Bahri kenti de tarafların ağır silahlarla çatışmalarına sahne oldu. Bölgede yoğun savaş uçağı hareketliliği gözlendi.

Umdurman kentinde de karşılıklı silah sesleri duyulurken, askeri noktalardan HDK mevzilerine topçu saldırısı gerçekleştirildi.

Orta Darfur eyaletinin Zalince kenti sakinleri de ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sebebiyle kentteki durumun felaket boyutuna ulaştığını ifade etti.

Çatışmaların en şiddetli olduğu noktalardan Batı Darfur eyaletinin Cuneyne kentinden de ülke dışına, özellikle Çad'a, yoğun göç devam ediyor.

Güney Darfur eyaletine bağlı Nyala kenti halkı da çatışmalar nedeniyle su, elektrik, ilaç gibi temel ihtiyaçların temininde sıkıntı yaşandığından insani durumun giderek kötüleştiğini bildirdi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Etiketler : sudan sudan çatışma sudan hdk
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