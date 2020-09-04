04 Eylül 2020 Cuma 00:24:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 00:24:00
Sudan'da yolcu otobüsü devrildi: 11 ölü, 38 yaralı
Kaynak: AA
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Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Kuzey Kurdufan eyaletine bağlı El-Ubeyd kenti yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Yaralılar Ubeyd Hastanesine kaldırıldı.
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