VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye genelinde eş zamanlı denetim: 19 bin 275 sürücüye hız cezası
Norveç Denizi'nde hareketli saatler: ABD uçağına karşılık Rus jeti havalandı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
Türkiye'ye alçakça iftiralarda bulunan HDP'li Temelli hakkın soruşturma
Bakan Şimşek'ten yabancı yatırımcı mesajı: "Çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor"
Kütahya'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
06 Ekim 2023 Cuma 16:14:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 16:14:00

Sudan'da topçu ateşiyle 11 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Aksam.com.tr

ABONE OL

Sınır Tanımayan Doktorlar yardım grubu, çatışmaların yaşandığı Sudan'ın bir kentinde meydana gelen ağır topçu ateşinde en az 11 kişinin öldüğünü ve 90 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te Cuma günü yayınlanan bir gönderide, Fransızca baş harfleri MSF ile bilinen yardım grubu, saldırının Perşembe günü Omdurman şehrinin Karari mahallesinde gerçekleştiğini söyledi, ancak ülkenin savaşan taraflarından hangisinin sorumlu olduğunu söylemedi. Ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

Sudan, General Abdel Fattah Burhan liderliğindeki ülke ordusu ile General Mohamed Hamden Dagalo komutasındaki paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasındaki gerilimin açık çatışmaya dönüştüğü Nisan ortasından bu yana şiddet olaylarıyla sarsılıyor.

Etiketler : sudan iç savaş can kaybı
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX