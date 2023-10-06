Sudan'da topçu ateşiyle 11 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Aksam.com.tr
Sınır Tanımayan Doktorlar yardım grubu, çatışmaların yaşandığı Sudan'ın bir kentinde meydana gelen ağır topçu ateşinde en az 11 kişinin öldüğünü ve 90 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te Cuma günü yayınlanan bir gönderide, Fransızca baş harfleri MSF ile bilinen yardım grubu, saldırının Perşembe günü Omdurman şehrinin Karari mahallesinde gerçekleştiğini söyledi, ancak ülkenin savaşan taraflarından hangisinin sorumlu olduğunu söylemedi. Ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.
Sudan, General Abdel Fattah Burhan liderliğindeki ülke ordusu ile General Mohamed Hamden Dagalo komutasındaki paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasındaki gerilimin açık çatışmaya dönüştüğü Nisan ortasından bu yana şiddet olaylarıyla sarsılıyor.
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