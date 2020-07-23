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23 Temmuz 2020 Perşembe 07:50:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 07:50:00

Sudan'da sivil valiler dönemi başladı

Kaynak: AA

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Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, 18 eyalete sivil valilerin atandığını açıkladı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Başbakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, devrimin ardından sivil yapının tamamlanması, devrimci grupların ve siyasi güçlerin taleplerinin yerine getirilmesi kapsamında sivil valilerin atamasının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sivil valilerin büyük ölçüde Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakının belirlediği isimlerden oluştuğunu ve Egemenlik Konseyi tarafından da onaylandığını söyleyen Hamduk, bu adımın Sudan'da istikrar ve güvenliği korumada büyük etkisi olacağını kaydetti.

2'si kadın 18 vali askeri valilerin yerine görev yapacak

Hükümetin kararıyla atanan 2'si kadın 18 vali, askeri valilerin yerine görev yapacak.

Hamduk ile Beşir karşıtı muhalif grupları temsil eden ve geçici hükümetin siyasi referansı olan ÖDBG, 23 Haziran'da kabine değişikliği, Yasama Meclisinin derhal kurulmaya başlanması ve sivil valilerin atanması hususlarında anlaşmıştı.

Sudan'da, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının 11 Nisan 2019'da askeri darbeyle devrilmesinin ardından 21 Ağustos 2019'da 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçici Sudan hükümetinin takvimine göre, ocak ayında parlamentonun kurulması ve sivil valilerin atanması bekleniyordu.

30 Haziran'da reformların hızlandırılması ve devrimcilerin taleplerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı gösterilerde bir an önce sivil valilerin atanması çağrısı yapılmıştı.

On binlerce protestocunun istifa çağrısı üzerine bazı valilerin istifa kararı sonrası Başbakan Hamduk, askeri valilerden, siviller atanana kadar görevlerini sürdürmelerini istemişti.

Hükümetle ordu geçen aralık ayında sivil valilerin atanması konusunda anlaşsa da kararın uygulanması, silahlı hareketlerin hükümette yer almasını garanti eden kapsamlı bir barış anlaşması imzalanana kadar ertelenmişti.

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