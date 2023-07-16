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16 Temmuz 2023 Pazar 14:29:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 14:29:00

Sudan'da SİHA ile vurulan hastanede 5 kişi öldü

Kaynak: AA

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Sudan ordusu, nisan ortasından bu yana çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerini, bir hastaneyi SİHA ile vurarak 5 hastayı öldürmekle suçladı.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Uluslararası insani hukuku ve tüm savaş normlarını ihlal etme yaklaşımını sürdüren isyancı milisler, bugün Umdurman'daki askeri hastanenin acil servisini insansız hava aracıyla hedef alarak 5 hastayı öldürdü ve çoğu sivil 22 kişiyi yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre, hastanenin sivil ve asker ayrımı yapmadan herkese hizmet verdiği belirtilen açıklamada, askeri hastanenin daha önce de ızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından defalarca hedef alındığı belirtildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, 3. ayını geride bırakan çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiketler : Sudan ordusu HDK Birleşmiş Milletler
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