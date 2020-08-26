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26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:50:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:50:00

Sudan'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Kaynak: AA

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Sudan'da ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Sellerde ölü sayısı 86'ya yükseldi.

Sudan İçişler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 86'ya yükseldi.

Seller nedeniyle 50 bin 102 bina zarar görürken, 5 binden fazla büyükbaş hayvanı telef oldu.

Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları için uyardı.

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