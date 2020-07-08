Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 997'ye yükseldi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, böylece virüs kaynaklı can kaybının 622'ye, vaka saysının da 9 bin 997'ye ulaştığı, 5 bin 34 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Afrika genelinde vaka sayısı 500 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.