  • BIST
    119339
  • Dolar
    6,8602
  • Euro
    7,7419
  • Altın
    395,7580
İstanbul
20 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeşim Salkım, suratindaki maske ile maske üreticilerini hedef aldı
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, 15 Temmuz Derneği'ne sırtını döndü
Tel Abyad PKK'nın saldırısına uğradı! Çok sayıda ölü var
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a tebrik telefonu
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı
Yargıtay'da 8 daire kapatılıyor
ABD'de Müslüman kadına büyük ahlaksızlık!
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Bakan Albayrak'tan, TBMM'nin yeni Başkanı Mustafa Şentop'a hayırlı olsun mesajı
'Tapulu malım' dedi yolu ulaşıma kapattı
İdlib'de 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
İsveç'te naylon poşetin fiyatı 5 lira 19 kuruş
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Flaş gelişme... ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiğini açıkladı
Samsun'da iki doktor darp edildi
FETÖ'cü pilot Mustafa Konur'dan pişkin savunma
Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti
Bakan Akar İtalyanca selam verdi, İtalya Savunma Bakanı da 'Sevgili dostum Hulusi' diyerek söze başl ...
Pek çok ilde asker uğurlama törenleri yasaklandı
Terör örgütü YPG/PKK üyesi kadın ikna sonucu teslim oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
Kurban kesecekler dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı 'kurban rehberi' yayımladı
Bakan Koca koronavirüs 7 Temmuz tablosunu açıkladı
08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:10:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:10:00

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı

ABONE OL

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 997'ye yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 997'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece virüs kaynaklı can kaybının 622'ye, vaka saysının da 9 bin 997'ye ulaştığı, 5 bin 34 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Afrika genelinde vaka sayısı 500 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER