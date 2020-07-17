  • BIST
    118907
  • Dolar
    6,8662
  • Euro
    7,8460
  • Altın
    399,0530
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arıların balla yazdığı 'Allah' yazısı
Lüks oteller yüksek tedbirlerle kapılarını açıyor
Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar süratle devam ediyor
Türk bilim insanları kanserle savaşacak 'uyuyan hücrelerin' şifrelerini keşfetti
Hakkari'de teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat bulundu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Apple, iPhone üretimini Çin dışına taşıyor
PKK eliyle CHP zulmü!
AK Partili Akbaşoğlu yoğun bakıma kaldırıldı
AYM CHP'nin İnfaz Yasası'nın iptali talebini reddetti
Hakkari'de teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat bulundu
"Alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek konut projemizi sürdüreceğiz"
Sakarya ve Kocaeli'de Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı
Türkiye şehitlerini uğurladı
Tarlada 2 liraya satılan şeftali fiyatları markette 9 liraya kadar çıkıyor
"Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik"
Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararı ve teo-politik tepkiler
Mehmet Ali Erbil, saçlarını kestirdi
Ayasofya Camii 24 Temmuz'a hazırlanıyor
"Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir"
Koronadan kaçanlar akın akın Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor, genç oyuncu ile prensipte anlaştı!
İsrail 'Türkiye modeli'ne geçti! Flaş koronavirüs kararı
Bayram'da kısıtlama olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
17 Temmuz 2020 Cuma 13:36:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 13:36:00

Sudan'da, Hafter saflarında savaşmaya giden 160 kişi yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sudan güvenlik güçleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 160 kişiyi yakaladı.

Sudan güvenlik güçleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in saflarında savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 160 kişiyi yakaladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Adem Muhammed Salih, Libya Çad sınırındaki Kuzey Darfur eyaletinden Hafter’e katılmak üzere Libya’ya geçmek isteyen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 160 kişinin yakalandığını bildirdi.

Sudan güvenlik güçleri, 28 Haziran’da da Darfur eyaletinin farklı bölgelerinde yapılan operasyonla Hafter’in saflarında savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan 8’i çocuk 122 kişiyi yakalamıştı.

Suriyeli paralı askerlerin sayısı artıyor

Suriye'de yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimine destek veren Rusya'nın, Libya'da Hafter saflarını Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye hız verdiği ortaya çıkmıştı.

Rusya'nın son olarak Irak sınırındaki Deyrizor ilinde rejime bağlı "Şebbiha" milisleri ile İran destekli yabancı gruplardan Fatimiyyun, Zeynebiyyun ve Kudüs tugayları saflarından çoğu Suriyeli 300 savaşçıyı aylık 1000-1500'er dolar karşılığında Libya'ya gönderdiği bildirilmişti.

Söz konusu yeni savaşçılar arasında İran ve Afganistan kökenliler de bulunuyor.

Rusya'nın şu ana kadar Suriye'nin çeşitli illerinden, Hafter'in saflarına gönderdiği paralı savaşçı sayısının 2 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Hava trafiği takip uzmanları, son dönemde "Esed rejimiyle ilişkisi bulunduğu" gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesindeki "Cham Wings" isimli hava yolu şirketine ait yolcu ve kargo uçaklarının Suriye'den havalanarak, Libya'da Hafter bölgesindeki askeri hava üslerine ve havalimanlarına indiğini tespit etmişti.

Hafter safları

Ayrıca yoğun bir Mısır nüfusu barındırmayan Suriye, salı günü Mısır'a tek yön haftada 3 sefer düzenleme kararı almıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençlerin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı güvenlik şirketlerince, güvenlik görevlisi olarak işe alınacakları vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek, 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Hafter saflarında savaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Libya'da başkent Trablus'u ele geçirme amacıyla saldırı başlatan ve 14 ay sonunda başarısızlığa uğrayan Hafter, insan kaynağı eksiğini kapatmak için isyancı çeteler, soykırımla suçlanan milis gruplar, Rusya aracılığıyla yabancı paralı askerlere giderek daha fazla başvuruyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER