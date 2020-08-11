Sudan'da aşiret çatışmaları: 13 ölü
Sudan'da Nuba ve Beni-Amir aşiretleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.
Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, ülkenin Port Sudan bölgesinde iki aşiret arasında çatışma çıktı.
Nuba ve Beni-Amir aşiretleri arasındaki çatışmalarda 13 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
Çatışmaların yaşandığı bölgelerde 17.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hartum yönetimi, olayların ardından bölgeye polis ekipleri gönderdi.
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