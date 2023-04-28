Sudan Ordusu: Hızlı Destek Güçleri Türk tahliye uçağına ateş açtı
Kaynak: Reuters
Sudan Ordusu, Paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri'ni Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağına ateş açtığını duyurdu.
Sudan ordusundan yapılan açıklamada uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve şu an onarıldığı da belirtildi.
Sudan ordusu ile ordunun ülke yönetimini paylaştığı Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı paramiliter grup arasında 13 gün önce başlayan ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda yüzlerce kişi ölürken, yabancı devletler de hızla vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.
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