VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
PKK'lı terörist MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalandı
"Türkiye, asrın felaketinde örnek bir küresel dayanışmaya sahne oldu"
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava sürüyor
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması
28 Nisan 2023 Cuma 10:10:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 10:10:00

Sudan Ordusu: Hızlı Destek Güçleri Türk tahliye uçağına ateş açtı

Kaynak: Reuters

ABONE OL

Sudan Ordusu, Paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri'ni Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağına ateş açtığını duyurdu.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve şu an onarıldığı da belirtildi.

Sudan ordusu ile ordunun ülke yönetimini paylaştığı Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı paramiliter grup arasında 13 gün önce başlayan ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda yüzlerce kişi ölürken, yabancı devletler de hızla vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Etiketler : sudan hızlı destek güçleri tahliye uçağı ateş
İlişkileri tescillendi

İlişkileri tescillendi
Senarist yüzünden dizi bitti

Senarist yüzünden dizi bitti
‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans

‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans
‘Bergen' ekibine sahtecilik davası

‘Bergen' ekibine sahtecilik davası
Depremzede çocuklara destek

Depremzede çocuklara destek
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor
Helallik istedi

Helallik istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX