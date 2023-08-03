VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Türkiye ve Mısır'dan ortak karar: Sanayide işbirliği yapılacak
Ege Bölgesi'nde 'eyyam-ı bahur' etkisi
İsveç yine göz yumdu: Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha
Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladı
Sürdürülebilir Dünyanın ‘Ufku' Mardin'den göründü
03 Ağustos 2023 Perşembe 14:36:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 14:36:00

Sudan ordusu başkentteki HDK mevzilerini bombaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sudan ordusu, başkent Hartum'un kuzey ve batısındaki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ait mevzilere ağır bombardıman düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ordu, başkentin batısında yer alan Umdurman'daki Kerari askeri üssünden Umdurman ve Bahri kentlerindeki HDK noktalarını yoğun topçu ateşiyle vurdu.

İç savaş öncesi HDK'nin Umdurman'daki en büyük askeri karargahı olan Kerari, yaklaşık 3 ay önce düzenlenen hava ve kara saldırısının ardından ordunun eline geçmişti.

Ordu ve HDK arasındaki iç savaş, başkent çevresi ve ülkenin batısında yoğun olmak üzere 100 günü aşkın süredir devam ediyor.

Uluslararası arabuluculuk çabalarının başarısız olduğu ülkede ordu, HDK'nin ateşkes ihlallerine tepki olarak, 31 Mayıs'ta ateşkes görüşmelerinden çekilmişti.

Çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, yaklaşık 4 milyon kişi yerinden edildi.

Taraflar, bugüne kadar ilan edilen ateşkes kararlarının neredeyse hepsini ihlal ederken bir ayı aşkın süredir herhangi bir ateşkes kararı almadı.

Etiketler : Görgü tanıkları HDK Ordu
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX