Sudan Hükümeti'nden BAE yalanlaması

Sudan hükümeti Başbakan Hamduk'un BAE'yi ziyaret edeceği iddialarını yalanladı
Kaynak: AA
Sudan hükümeti, Başbakan Abdullah Hamduk'un BAE'den resmi davet aldığını ve ziyaret edeceği iddialarını yalanladı.
Başbakanlık kaynakları, Hamduk'un BAE'yi ziyaret edeceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, uydurma haberlerin ülkeye zarar verdiğini ifade etti.
Arap ve Sudan basınında Başbakan Hamduk ile Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ın perşembe günü BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğine dair haberler yer almıştı.
Hamduk ve Burhan ekim 2019’da BAE’ye 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.
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