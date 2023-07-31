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31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:00:00

Sudan hava sahası 15 Ağustos'a kadar kapalı olacak

Kaynak: AA

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İç savaşın nisan ayının ortasından bu yana sürdüğü Sudan'da, hava sahasının kapatılması kararı, 2 hafta daha uzatıldı.

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının, 15 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan hava sahası, nisan ortasında ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) arasında çıkan iç savaşın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.

Etiketler : sudan iç savaş hava sahası
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