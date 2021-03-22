Sudan: Etiyopya'nın ara buluculuğa itiraz edebileceği güçlü argümanları yok

Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen ve devlet televizyonunda yayımlanan programda konuşan Abbas, Etiyopya'nın Sudan'ın dörtlü ara buluculuk teklifine itirazına şaşırdıklarını dile getirerek, bu önerinin bakış açılarının yakınlaştırılması için mükemmel olduğunu savundu.

"Hartum, bakış açılarının yakınlaştırılması için Afrika Birliği uzmanlarına fırsat verilmesi hususunda ısrarcı oldu ancak Addis Ababa bunu reddetti. Etiyopya'nın Sudan'ın dörtlü ara buluculuk teklifine itiraz edebilecek güçlü argümanları yok." ifadesini kullanan Abbas, Etiyopya'yı ara buluculuğu kabul etmeye, üç ülkenin taleplerinin karşılanabilmesi için adil, yasal ve bağlayıcı bir anlaşmaya varmaya ve tartışmaların yerine dayanışmayı ön plana çıkarmaya çağırdı.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati de 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'nın tek taraflı uygulamaları çerçevesinde, Hedasi Barajı ve bunun Nil suları üzerindeki etkisinin, bugün Mısır'ın karşı karşıya bulunduğu en büyük zorluklardan biri olduğunu belirterek, "Mısır, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusundaki tek taraflı uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklanan büyük olumsuz yansımaları kabul etmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

BARAJ KRİZİ 10 YILDIR SÜRÜYOR

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Etiyopya, yeni ara bulucu talebini reddetti

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın barajla ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek, kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaşmıştı.

Mısır, Sudan'ın, krizin çözümü için Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisine destek vermişti.

Etiyopya hükümeti ise 9 Mart'ta, Nil Nehri ile ilgili soruna uluslararası müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.