  • BIST
    1379.25
  • Dolar
    7,7961
  • Euro
    9,3003
  • Altın
    435,8100
İstanbul
1 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan: Etiyopya'nın ara buluculuğa itiraz edebileceği güçlü argümanları yok
Çavuşoğlu, Brüksel'de Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le bir araya geldi
Şentop: Mecliste 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var
Tedirgin eden vaka sayısı: 22 bin 216 yeni vaka
Selçuk: İnsanlık suçu olan kadına şiddetle sıfır tolerans ilkesiyle mücadeleyi sürdüreceğiz
New York'ta Kovid-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi
Talassofobi nedir? Talassofobi (deniz, okyanus yüzme korkusu) nasıl yenilir?
ABD Dışişleri Bakanlığı: Halep ve İdlib'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz
Özbekistan-Türkiye ortak askeri tatbikatı başladı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış! Trafik kilit
Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e dev yatırım
Merkez Bankası Başkanı neden değişti?
Şehit üsteğmenin tasarladığı el bombası TSK envanterine girdi
Döviz üzerinden yeni saldırı mı?
Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!
Koca şehir çökebilir
Sağanak, kar ve fırtına geliyor
Bakan Elvan'dan ekonomi mesajı: Kararlılıkla sürecek
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı Deniz Baykal açıklaması
Mini İHA D için müthiş gelişme!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin kararını eleştiren Batı'ya cevap
Göçe karşı Nobellik örnek
Bisikletli mama servisi
Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
22 Mart 2021 Pazartesi 23:11:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 23:11:00

Sudan: Etiyopya'nın ara buluculuğa itiraz edebileceği güçlü argümanları yok

ABONE OL

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'nın Nil havzası ülkelerini karşı karşıya getiren Hedasi Barajı krizinde Sudan'ın önerdiği dörtlü ara buluculuk önerisini reddetmek için güçlü kanıtlara sahip olmadığını söyledi.

Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen ve devlet televizyonunda yayımlanan programda konuşan Abbas, Etiyopya'nın Sudan'ın dörtlü ara buluculuk teklifine itirazına şaşırdıklarını dile getirerek, bu önerinin bakış açılarının yakınlaştırılması için mükemmel olduğunu savundu.

"Hartum, bakış açılarının yakınlaştırılması için Afrika Birliği uzmanlarına fırsat verilmesi hususunda ısrarcı oldu ancak Addis Ababa bunu reddetti. Etiyopya'nın Sudan'ın dörtlü ara buluculuk teklifine itiraz edebilecek güçlü argümanları yok." ifadesini kullanan Abbas, Etiyopya'yı ara buluculuğu kabul etmeye, üç ülkenin taleplerinin karşılanabilmesi için adil, yasal ve bağlayıcı bir anlaşmaya varmaya ve tartışmaların yerine dayanışmayı ön plana çıkarmaya çağırdı.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati de 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'nın tek taraflı uygulamaları çerçevesinde, Hedasi Barajı ve bunun Nil suları üzerindeki etkisinin, bugün Mısır'ın karşı karşıya bulunduğu en büyük zorluklardan biri olduğunu belirterek, "Mısır, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusundaki tek taraflı uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklanan büyük olumsuz yansımaları kabul etmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

BARAJ KRİZİ 10 YILDIR SÜRÜYOR

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Etiyopya, yeni ara bulucu talebini reddetti

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın barajla ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek, kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaşmıştı.

Mısır, Sudan'ın, krizin çözümü için Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisine destek vermişti.

Etiyopya hükümeti ise 9 Mart'ta, Nil Nehri ile ilgili soruna uluslararası müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiketler : Dünya Su Günü Addis Ababa yönetimi Mısır ve Sudan
Yeni rekoru Gurbet

Yeni rekoru Gurbet
Oyunculuğa küstü

Oyunculuğa küstü
‘Yeter ki Sen İste' Berkay!

‘Yeter ki Sen İste' Berkay!
Adım adım takipte

Adım adım takipte
Bu daha başlangıç

Bu daha başlangıç
Çok kazık yedim

Çok kazık yedim
Farah'ı şaşırtan telefon aramaları

Farah'ı şaşırtan telefon aramaları
Eski dostların arası açıldı

Eski dostların arası açıldı
Sette rol arkadaşı krizi

Sette rol arkadaşı krizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER