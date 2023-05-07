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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırıyı kınadı
07 Mayıs 2023 Pazar 12:09:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 12:09:00

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

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Sudan Dışişleri Bakanlığı, (orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini kastederek) "isyancı güçlerin" dün sabah başkentte dost ülke Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına yönelik saldırısını "güçlü şekilde" kınadığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu olayın HDK'nin büyükelçilikleri, uluslararası kuruluşlar ve diplomatik misyonları sürekli hedef alma yaklaşımını yansıttığı ileri sürülerek, saldırının kınandığı belirtildi.

"İsyancı güçler" tarafından uluslararası yardım alanında kadın işçilere yönelik tecavüz ve cinsel taciz suçlarına ek olarak, büyükelçiliklere ve büyükelçilerin konutlarına saldırı ve yağma olaylarına ilişkin 10 resmi rapor aldıkları bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin arabasına yönelik silahlı saldırı, sivillerin öldürülmesi, vatandaşların canlı kalkan olarak kullanılması, tıbbi tesislerin işgali ve vatandaşları temel ihtiyaçlarından bir savaş silahı olarak mahrum etmek için hayati hizmetlerin hedef alınması gibi suçlarının devamı niteliğinde."

"SALDIRININ AMACI, BÜYÜKELÇİYE SUİKAST DÜZENLEMEK"

Açıklamada, Türkiye Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırının amacının, "asi milislerin" büyükelçiye soğukkanlılıkla suikast düzenlemek olduğu iddia edilerek "Arabada Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyordu. Gerekli güvenlik özelliklerine sahip bir araç olmasaydı, sonuçları hayal bile edilemeyecek bir olay meydana gelebilirdi." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Viyana Sözleşmelerine uyma ve ülkedeki diplomatik misyonları koruma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ederken, sivillere ve diplomatlara yönelik bu ihlallerin hukuki sorumluluğunun "isyancı milislere" ait olduğunun altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN HARTUM BÜYÜKELÇİSİNİN KONVOYUNA SALDIRI

Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun konvoyundaki büyükelçilik aracına elçilik yakınlarında ateş açılmıştı.

Ordu ve HDK, Büyükelçi Çobanoğlu'nun bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin "Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya korumalar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok." demişti.

Etiketler : sudan dışişleri bakanlığı hızlı destek kuvvetleri türkiye hartum büyükelçisi saldırı kınama
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