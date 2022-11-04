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04 Kasım 2022 Cuma 21:33:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 21:33:00

Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesindeki rolü nedeniyle teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmeyi sosyal medya mesajında değerlendirdi.

Başkan Erdoğan tarafından ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesindeki hayati rolü nedeniyle teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Erdoğan ile görüşmesinde ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularının sonuçlandırılmasını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, iki ülkenin üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini vurguladı.

Etiketler : NATO başkan erdoğan Stoltenberg
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