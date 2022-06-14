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14 Haziran 2022 Salı 23:39:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 01:07:00

Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ciddiye almak zorundayız

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin endişelerini ciddiye almak zorundayız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını yineledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Başkan Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya." dedi.

Stoltenberg, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid zirvesine hazırlık niteliğinde çalışma yemeğine katıldı.

Yemekte Romanya Başbakanı Klaus Iohannis, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de yer aldı.

Ardından 7 NATO ülkesinin başbakanı ile Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg yemekte, daha sağlam, savaşa daha da yüksek hazırlık ve ileri mevcudiyet ihtiyacını, daha fazla savunma yatırımı ve NATO'nun ortak finansmanını güçlendirmek için daha fazla yatırım yapma gereğini görüştüklerini aktardı.

Yeni tamamladığı Finlandiya ve İsveç ziyaretlerinin olumlu geçtiğini belirten Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye'nin PKK terörüyle mücadelesi de dahil olmak üzere dile getirdiği endişeleri gidermek için yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya." diyen Stoltenberg, Türkiye gibi önemli bir müttefik endişeye sahipse oturup konuşularak çözüm bulunacağını kaydetti.

"UKRAYNA DAHA FAZLA AĞIR SİLAHA SAHİP OLMALI"

Stoltenberg, "Ukrayna daha fazla ağır silaha sahip olmalı. Aslında NATO müttefikleri ve ortakları uzun zamandır ağır silahlar sağladı ve bunu artırıyor." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, bugün NATO'nun Brüksel'deki karargahında Ukrayna'ya destek için kurulan iletişim grubunun toplanacağını, sağlanacak silahlar ve askeri ekipman konusunda görüşeceğini söyledi.

Stoltenberg, Madrid'deki zirvede NATO liderlerine hitap etmek üzere Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti.

LİDERLERDEN MESAJLAR

Hollanda Başbakanı Rutte de ay sonunda Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesi ve sonrasında çözüm bulmak için çalışılacağını ifade ederek Türkiye'nin endişelerinin ortadan kaldırılarak İsveç ve Finlandiya'nın nihayetinde NATO'ya üye olacağına inandığını aktardı.

Belçika Başbakanı de Croo, ülkesinin 2030 itibarıyla savunma harcamalarını iki katına çıkaracağını belirterek Hollanda ile ülkesi arasındaki savunma entegrasyonunu örnek gösterdi ve Avrupa'da savunmada birlik mesajı verdi.

Polonya Başbakanı Morawiecki de Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarına değinerek şimdiye kadar yapılan varlıkların dondurulmasının yeterli olmadığını, varlıkların ele geçirilmesi gerektiğini belirtti ve gelecek AB Liderler Zirvesi'nde bunu savunacağını ifade etti.

Letonya Başbakanı Karins de Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın müttefikleri birbirine daha da yaklaştırdığının, NATO'nun doğu kanadının güçlendirildiğinin, dayanışma içinde olunduğunun altını çizdi.

Portekiz Başbakanı Costa da NATO'nun doğusundan batısına 7 ülkenin bir araya gelmesinin birliğin göstergesi olduğunu, NATO ve AB arasında daha yakın iş birliği için çalışacaklarını dile getirdi.

Etiketler : Stoltenberg NATO Başkan Erdoğan
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