VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3600 ek gösterge çalışmalarında ayrıntılar netleşiyor
Rusya savaş suçu belgesini BMGK'ya sundu
ABD Savunma Bakanı: Rus ordusu çekilmenin aksine hazırlıklarını artırdı
Biden: Diplomatik çözüm hala mümkün
Rusya: Güvenlik garantilerine cevap alamazsak karşılık veririz
Bakan Soylu, Sıla Şentürk'ün katilinin nasıl yakalandığını anlattı: Kolay bir iş değil bu
"Rusya'nın çekildiğini görmedik"
Bakan Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile bir araya geldi
Sıla Şentürk'ü öldüren cani için karar verildi
"Tekrar PKK lehine harekete geçirdiler"
MİT'ten nokta operasyonu! Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi
Fransız gazeteden çarpıcı haber! Müslüman Fransızların İslamofobi nedeniyle yeni göç tercihi Türkiye
Başkan Erdoğan'dan su faturalarında indirim talimatı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 24 TV'de
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü
Esnafa elektrikte indirimli tarife geliyor
"Sır" ölümünün üzerinden 29 yıl geçti!
Aziz Sancar, Türkiye ile ilgili müjdeyi verdi
Maske dönemi bitiyor mu?
Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?
Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?
3600 ek gösterge bekleyenlere müjde
17 Şubat 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 18:00:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın çekildiğini görmedik

Kaynak: İHA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğini görmedik' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğini görmedik" dedi.

Stoltenberg, "Biz çatışmayı engellemek için varız" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Biz Ruslardan yanıt bekliyoruz. Rusya'ya önerilerimizi gönderdik. Silahsızlanma hem NATO müttefiklerinin hem de Rusya'nın iyiliğinedir. Henüz bir yanıt almadık" dedi.

Stoltenberg, "Gerçek bir çekilme görmeliyiz. Şu ana kadar gerçek bir çekilme görmüş değiliz. Rusya'nın gerçekten söylediğinin gerçekleştiğini ve Ukrayna sınırındaki asker sayısında önemli bir azalma olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri Stoltenberg RUSYA UKRAYNA
‘Kadın' Fransa'da

‘Kadın' Fransa'da
Karnı belirginleşti

Karnı belirginleşti
İlklerin kadınıyım

İlklerin kadınıyım
Beşiktaş filminde

Beşiktaş filminde
Tarih öncesi güzellik reçetesi

Tarih öncesi güzellik reçetesi
Emlak zengini çıktı

Emlak zengini çıktı
Ters köşe şarkı

Ters köşe şarkı
Umarım çocuğum olur

Umarım çocuğum olur
Piyanistle düet

Piyanistle düet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER