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07 Ocak 2022 Cuma 19:41:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 19:42:00

Stoltenberg: Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz

Kaynak: TRT Haber

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Can kaybı haberleri kaygı verici. Şiddetin bir an önce durması ve temel insan haklarına saygı gösterilmesi gerekiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kazakistan'da yaşanan son olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Genel Sekreter açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Can kaybı haberleri kaygı verici. Şiddetin bir an önce durması ve temel insan haklarına saygı gösterilmesi gerekiyor."

KAZAKİSTAN'DA YAŞANANLAR

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

Etiketler : Kazakistan NATO Son Dakika
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