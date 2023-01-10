Stoltenberg: AB ve NATO ortaklığını üst seviyeye taşımaya kararlıyız
Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO-AB işbirliği hakkında ortak deklarasyona ilişkin, AB ve NATO'nun, artan jeostratejik rekabet karşısında ortaklıklarını üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-AB işbirliği hakkında ortak deklarasyona ilişkin, AB ve NATO'nun, artan jeostratejik rekabet karşısında ortaklıklarını üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.
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