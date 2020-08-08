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08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:24:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:24:00

STK'lardan Cammu Keşmir açıklaması! Özel statüsü, demografik yapıyı değiştirmek için kaldırıldı

Kaynak: AA

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Sivil toplum kuruluşları Cammu Keşmir Dayanışma Grubu ve Pakistan-Hindistan Halkın Barış ve Demokrasi Forumunun hazırladığı raporda, Hindistan'nın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü, bölgenin demografik yapısını değiştirmek için kaldırdığı bildirildi.

Sivil toplum kuruluşları Cammu Keşmir Dayanışma Grubu ve Pakistan-Hindistan Halkın Barış ve Demokrasi Forumu tarafından hazırlanan raporda, Hindistan yönetiminin, Cammu Keşmir'in özel statüsünü, bölgenin demografik yapısını değiştirmek için kaldırdığı bildirildi.

196 sayfalık raporda, Yeni Delhi yönetimi, bölge halkının kimliğini yok etmek için çocuklara işkence etmekten, onları kaçırmaya ve büyük haksızlıklar işlemeye kadar çeşitli suçları gerçekleştirmekle itham edildi.

Görgü tanıkları ve araştırma heyetinin bölgeye yaptığı ziyaretlere dayanan raporda, Hindistan hükümetinin uluslararası olarak tanınan temel hakları, kendi anayasal değerlerini ve güvence altına alınan özgürlükleri ihlal ettiği belirtildi.

RSS FAKTÖRÜ

Raporda, çeşitli Hindu milliyetçisi grupların çatı örgütü olan Ulusal Gönüllüler Organizasyonunun (RSS) Cammu Keşmir’in nüfusunun Müslüman çoğunluğa sahip olduğu ve özel statüsünün kanunla korunduğu gerçeği ile yaşayamadığına dikkat çekildi.

Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının altındaki tüm gayenin yabancıların bölgeye yerleştirilerek bölgenin demografik yapısının değiştirilmek istenmesi olduğu vurgulanan raporda, son bir yılda bölgeyle ilgili kabul edilen yasaların Cammu Keşmirlilerin taşınmaz mülkler üzerindeki mülkiyet haklarının altını oyduğuna dikkat çekildi.

Raporda, halk arasında Hint hükümetinin kararlarına muhalefetin sürdüğüne ve sessiz bir sivil itaatsizlik olduğuna işaret edildi.

YERLİLİK DÜZENLEMESİ

İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve Cammu Keşmir'de 15 yıl yaşamış Hindistan vatandaşlarına "yerli" statüsü tanınarak bölgede toprak edinme, ikamet ve çalışma hakkı verilmesini öngören düzenleme 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şimdiye kadar 400 binin üzerinde Hindistan vatandaşına, yerliler gibi mülk edinme, ikamet ve çalışma hakkı tanıyan yerlilik sertifikası verildi.

Uzmanlar, söz konusu düzenlemeyi, Cammu Keşmir'in demografik yapısının değiştirilmesi için atılan bir adım olarak görüyor.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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